Lockdown locale nel Land di Salisburgo: chiusure e coprifuoco

Un comune del Land di Salisburgo torna in lockdown dopo mesi: il governatore teme che la situazione coronavirus possa peggiorare in fretta.

Come nella maggior parte degli stati europei, anche in Austria il governo ha disposto nuove misure restrittive tra cui l’istituzione, per la prima volta dopo la primavera, di un nuovo lockdown in un interno comune del Land di Salisburgo.

A preoccupare le autorità è l’innalzamento della curva epidemiologica e il timore che gli ospedali possano tornare saturi.

Lockdown nel Land di Salisburgo

Si tratta di Kuchl, da cui non è possibile entrare né uscire se non per ragioni di necessità o salute e dove alberghi ristoranti e negozi, ad eccezione di quelli che vendono beni essenziali, rimarranno chiusi. Il governatore Wilfred Haslauer ha affermato che lo sviluppo dei contagi è drammatico tanto che, con 130 nuovi casi al giorno, il Land ha superato le quote dei positivi registrate in primavera.

Inoltre la curva non accenna a scendere: se la settimana precedente vi erano 30 contagi ogni 100mila abitanti, il rapporto è salito a 100 su 100mila. Peggiore la situazione di Tennengau, dove l’incidenza dei casi è invece pari a 352,8 su 100 mila. Anche negli altri distretti del paese si sta pensando ad altre limitazioni per ridurre la diffusione dell’infezione.

Anche perché, ha sottolineato, Haslauer, gli ospedali con questi ritmi tra due settimane potrebbero già essere al limite.

Per il momento vengono considerate rosse soltanto questo comune, due zone in Tirolo e una in Alta Austria. La capitale dello stato è invece appena sotto il giallo. In tutto il Land si è comunque introdotto per i ristoranti l’obbligo di registrazione dei clienti e il coprifuoco alle 22 eccezion fatta gli ospiti del settore alberghiero.

In più a livello nazionale non possono assistere più di cento persone ai funerali.