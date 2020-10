Il Vietnam è stato duramente colpito dal maltempo. Inondazioni, smottamenti e frane hanno causato quasi un centinaio di vittime.

Il Vietnam è colpito da pioggia incessante, inondazioni, smottamenti, frane, erosioni e allagamenti che hanno provocato la morte di 90 persone e la dispersione di 34. I soccorritori stanno continuando a lavorare incessantemente. Gli ultimi dispersi sono stati segnalati dalle province di Quang Tri, di Thua Thien Hue e di Quang Nam.

Vietnam, inondazioni e frane: il bilancio

Sono 37.500 i nuclei familiari evacuati dalle località di Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri e Thua Thien Hue. 121.280 persone sono state portate al sicuro dai soccorritori. Al momento sono 121.700 le abitazioni segnalate come completamente allagate. La stampa locale comunica che 531.800 animali sono morti travolti dalla ferocia delle acque. Sono inoltre interrotte molte strade sia nazionali che locali rendendo ancor più difficoltose le operazioni di salvataggio e di soccorso.

Il maltempo non è ancora finito, lo stato di allerta prosegue, sono stati previsti oltre 600 mm di pioggia in diverse aree del paese come ha da poco divulgato il Comitato direttivo centrale per la prevenzione e il controllo dei disastri naturali. Il Vietnam è in stato di allerta di livello 4, il secondo livello più alto nella scala della portata degli stati di allerta.

Morti 13 soccorritori travolti da una frana

13 i soccorritori sono morti, nella provincia di Thua Thien Hue, mentre cercavano di salvare vite durante l’inondazione che ha devastato il Vietnam. I soccorritori stavano intervenendo per il salvataggio degli operai rimasti feriti da una frana che ha travolto la centrale idroelettrica di Rao Trang 3. Il primo ministro Nguyen Xuan Phuc, a nome del governo, ha inviato le sue più sentite condoglianze alle famiglie e ai parenti.