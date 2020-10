Con l’arrivo dell’inverno i mesi di pandemia che ci aspetteranno saranno duri. A dichiararlo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom.

I mesi che ci aspetteranno nel prossimo periodo potrebbero essere particolarmente duri. A dichiararlo è il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa che si è tenuta a Ginevra. Durante questa intervista ha toccato diversi temi, facendo un punto generale sul Coronavirus.

Il direttore generale dell’Oms pur parlando di tempi duri e particolarmente critici ha anche illustrato un quadro ottimista precisando come solo con la collaborazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine, sarà possibile salvare tante vite preziose.

Coronavirus Oms, “Ci aspettano mesi duri”

“Stiamo assistendo a un’accelerazione in Europa e Nord America. È incoraggiante vedere molti leader comunicare alle popolazioni le misure necessarie per rallentare la diffusione del virus e proteggere gli operatori sanitari e i sistemi sanitari”.

In particolare ha puntualizzato che nonostante il periodo particolarmente difficile seguendo le giuste accortezze è possibile affrontare il virus serenamente contribuendo in questo modo a salvare tante vite: “Siamo in questa situazione da tanto tempo, ma c’è la speranza che, se facciamo insieme scelte intelligenti, possiamo tenere bassi i casi, garantire che i servizi sanitari essenziali siano operativi e che i bambini possano ancora andare a scuola”.

Pur nella stanchezza dunque ha evidenziato come sia indispensabile non abbassare la guardia, altrimenti il virus potrebbe tornare indietro arrivando a minacciare le strutture sanitarie: “So che c’è stanchezza, ma il virus ha dimostrato che quando abbassiamo la guardia può tornare indietro a una velocità vertiginosa e minacciare ospedali e sistemi sanitari”, è il richiamo a ‘non mollare’.