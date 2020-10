Covid,Oxford vacine. Per il direttore la normalità non dovrebbe arrivare sino all'estate 2021. Prosegue intanto la sperimentazione del vaccino

Infausta previsione quella che arriva da parte del direttore dell’Oxford Vaccine, secondo il quale dovremo convivere a lungo con il Covid e non torneremo alla normalità prima del 2021.

Covid, le parole del direttore dell’Oxford Vaccine

Non arrivano buone notizie dal direttore dell’Oxford Vaccine, Andrew Pollard, secondo la quale “il Covid non ci permetterà di ritornare alla normalità fino almeno alla prossima estate.

Potremmo avere bisogno di indossare le mascherine fino a luglio 2021. Fino a quando non avremo un alto livello di immunità nella popolazione in modo da poter fermare il virus così che le persone più vulnerabili siano immuni, ci sarà un rischio”. Pollard ha anche avvertito che “sarà necessario seguire misure severe nel caso in cui non dovesse arrivare un vaccino efficace”.

Intanto prosegue la sperimentazione del vaccino Oxford-Astrazeneca, in partnership con l‘azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia.

Dalle ultime indiscrezioni, tra i volontari che si sono sottoposti alla sperimentazione del vaccino, c’è anche un geriatra e psichiatra italiano, Antonio Metastasio. L’uomo è di Terni ma vive a Cambridge, e dopo l’ultima visita di controllo, l’esito è stato positivo, come lui stesso ha confermato in un’intervista rilasciata all’Ansa: “Sto bene e la sperimentazione sta andando avanti, pseriamo di avere risultati positivi quanto prima”. Il dottor Metastasio ha poi anche lanciato un appello, considerando che lavora per il National Health Service e che anche in Gran Bretagna la situazione si presenta complicata, forse più che in Italia: “C’è un nemico e dobbiamo combatterlo insieme.

In questo momento dobbiamo indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e curare con attenzione l’igiene delle mani, in attesa che arrivi il vaccino”.