In Venezuela le prime dosi del vaccino covid provenienti da Russia e Cina potrebbero arrivare a dicembre. A dirlo è Maduro.

Ormai da mesi e da più parti del mondo arrivano annunci della scoperta del vaccino per il covid, con gli Stati impegnati nella ricerca sempre pronti ad annunciare che presto arriverà la cura. Lo ha fatto anche Nicolás Maduro, presidente della repubblica venezuelano, che ha affermato che tra dicembre e gennaio 2021 arriveranno le prime fiale di Russia e Cina per poter avviare il processo di vaccinazione di massa in Venezuela.

Nel suo discorso, Maduro, si è appellato in particolar modo al sistema sanitario nazionale e al ministro della Salute per invitarli a predisporre già da ora quanto necessario per le vaccinazioni.

Venezuela, Maduro annuncia il vaccino covid

Andranno valutate, in Venezuela così come in tutto il mondo, le priorità per le persone della terza età o per chi è affetto da patologie croniche, e poi anche per le professioni più a rischio nel settore educativo e sanitario.

La logica che verrà seguita viene indicata dalla stesso Maduro: “Cominceremo dai settori prioritari – ha detto il presidente venezuelano – fino a vaccinare tutto il popolo contro il Covid-19″.

Non solo il riferimento al vaccino nelle parole di Maduro, ma anche parole per dei promettenti farmaci di cura che arrivano da Cuba. Si tratta del Soberana 01, che è giunto alla fase III di sperimentazione, e il Soberana 01 A, che sta cominciando la fase I. “Cuba è l’unico Paese del Terzo mondo che sta producendo il suo vaccino e questo ci dà il motivo di felicitarci con il popolo cubano prendendolo come esempio”, ha detto il presidente venezuelano in conclusione del suo intervento.