Raid aereo in Afghanistan, strage di bambini in una moschea: 12 morti

È di 12 morti e 14 feriti il bilancio del nuovo attacco a una moschea in Afghanistan. I bambini sono stati colpiti mentre studiavano.

Continuano gli attacchi in Afghanistan, dove ogni giorno si allunga la lista delle vittime: nella serata di mercoledì 21 ottobre si è verificata una nuova strage di bambini in una moschea. Si contano 12 morti e 14 feriti.

Afghanistan, strage di bambini in una moschea

Solo pochi giorni prima, 13 persone sono morte e altre 120 sono rimaste ferite a causa dell’esplosione di un’autobomba nella provincia occidentale di Ghor. L’attacco è avvenuto non lontano dall’ingresso dell’ufficio del capo della polizia provinciale. Nella stessa zona sono presenti altri edifici governativi. Per l’attentato non c’è stata nessuna rivendicazione. Intanto proseguono in Qatar gli incontri tra funzionari del governo e rappresentanti talebani. L’obiettivo è proprio quello di porre fine alla violenza inaudita che da troppo tempo macchia il territorio.

Eppure, almeno per il momento, gli attacchi non si fermano. Un raid aereo sulla moschea del villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia afghana di Takhar, ha provocato la morte di 12 bambini. Altri 14 sono rimasti feriti. I giovani sono stati colpiti mentre studiavano. A riferire la tragica notizia è stato il portavoce del governatore della provincia Jawad Hijri.

Poco prima, nella stessa area un attacco da parte dei talebani in una base militare aveva ucciso 40 soldati afghani.

Ha generato non poco scalpore anche la notizia delle 15 persone morte schiacciate dalla folla nello stadio della città di Jalalabad, mentre aspettavano di richiedere i documenti necessari per l’espatrio.