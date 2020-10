Sposati da 60 anni e divisi dal coronavirus: il video del primo abbraccio dopo 215 giorni commuove il web.

Una storia che ha commosso il web quella della coppia spostata da 60 anni e divisa dal Coronavirus. I due costretti a salutarsi salutano attraverso il vetro di una finestra per 215 giorni.

Sposati da 60 anni e divisi dal coronavirus

La moglie è Eve, una donna di 88 anni che cammina a stento, il marito, messo in quarantena è Joseph, uomo di 89 anni e che si commuove e scoppia in lacrime nel riabbracciare la sua amata. La coppia, spostata da 60 anni, non si era mai separata fino a che Joseph, 89 anni, ha avuto bisogno di un ricovero per fare terapie di riabilitazione. Poi ha seguito il lockdown e ancora le restrizioni anti contagio da Coronavirus che vietavano ogni forma di contatto né di visita alla casa di cura.

L’uomo è stato quindi isolato all’interno della casa di cura, la Rosecastle at Delaney Creek di Brandon in Florida. La coppia si è potuta salutare per 215 giorni attraverso il vetro di una finestra a cui Eve, 88 anni si è fatta accompagnare dal figlio Charlie, ogni giorno nonostante le sue difficoltà a camminare.

Il video

Un video che sta facendo il giro del web. La casa di cura ha scritto nel post del video che ha pubblicato:”

Abbiamo assistito a questi due piccioncini che si vedono e si riabbracciano per la prima volta dalla pandemia. Tira fuori i fazzoletti!”. Joseph che commosso dice alla sua Eve: “Ti amo. Non pensavo che sarei arrivato qui. Mi sei mancata così tanto”.