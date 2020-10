Italiano arrestato in Francia con l'accusa di aver commesso 160 stupri.

Un italiano è stato arrestato in Francia con l’accusa di essere il principale sospettato di ben 160 stupri avvenuti tra il 2000 e il 2014. L’uomo, 52 anni, è stato arresto dalla Gendarmerie a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo, nel Nord-est della Francia ed era da diverso tempo ricercato in tutta Europa.

Nello specifico a suo carico c’era un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania dove l’italiano di 52 anni è stato accusato di aver commesso degli stupri (122 le inchieste aperte a suo carico) ai danni dei figli delle sue compagne.

Alle accuse ha fatto seguito una latitanza con il 52enne che ha abbandonato la Germania e ha iniziato a girare in giro per l’Europa.

Stando a quanto dichiarato dalle forze dell’ordine francesi, l’uomo fuggito dal paese tedesco si sarebbe rifugiato in Alsazia. Ora l’arresto, frutto anche di una fitta e consolidata rete di coordinamento europeo delle operazioni di sicurezza nei diversi paesi.

Le accuse a carico dell’uomo italiano sono tante e gravi e, purtroppo, non è da escludere che nel periodo successivo al 2014 l’uomo posso aver agito con abusi e violenze anche nei confronti di altri soggetti.

Le indagini potranno chiarire quanto avvenuto e sopratutto condurre lo stupratore seriale davanti ad un giudice per rispondere dei tantissimi capi d’imputazione che pendono a suo carico. Non è chiaro al momento se l’uomo possa aver agito o transitato anche in Italia, magari sfruttando la collaborazione di alcuni complici sul territorio.