Viene dichiarato morto, ma sopravvive per 6 ore in obitorio: la storia di un neonato in Messico.

Una storia quanto mai agghiacciante si è verificata in un ospedale di Puebla, in Messico, dove un neonato era stato dichiarato morto dopo il parto, avvenuto a sole 23 settimane, salvo poi sopravvivere per 6 ore nella cella frigorifera dell’obitorio.

Ad accorgersi del fatto che il bambino respirasse ancora sono stati gli addetti che avevano il compito di prendere il corpo della vittima e consegnarlo alla famiglia per il funerale. Un grave errore medico sul quale ora verrà avviata un’indagine.

Neonato dichiarato morto sopravvive

Uno dei dipendenti della società funebre incaricata del funerale, Miguel Angel Flores, ha riferito al Sun quanto accaduto in quelle ore: “Quando siamo arrivati, ci siamo resi conto che piangeva e si muoveva.

Abbiamo chiamato il padre, anche lui ha visto che il bambino piangeva. Siamo corsi a chiamare il medico che aveva firmato il certificato di morte“. Poi nelle parole dell’uomo lo stupore per la forza e l’attaccamento alla vita dimostrato dal neonato: “Non riesco a credere che non sia morto lì dentro, non ho mai vissuto un’esperienza del genere. Il frigorifero in cui si trovava viene normalmente utilizzato per mantenere gli arti degli amputati.

Non ho mai visto niente di simile prima”.

Stando alle indiscrezioni trapelate dal nosocomio messicano teatro della vicenda, il bambino sarebbe nato il 21 ottobre al 4:29 e sarebbe stato salvato intorno alle 10 del mattino. Al momento il neonato è tenuto sotto stretta osservazione in un’unita neonatale di terapia intensiva. L’indagine per far luce su quanto avvenuto verrà gestita dall’IMSS di Puebla, un’organizzazione governativa del sistema sanitario messicano.