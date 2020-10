Sfida Trump-Biden, ultimo duello in tv con lo sfidante che attacca Trump sui morti Covid e il presidente in carica che incolpa la Cina

Joe Biden lancia un nuovo attacco al suo rivale Donald Trump e lo fa sul tema della pandemia, che del presidente in carica Usa è un po’ il ‘tallone d’Achille’ . Lo fa nel rush finale della campagna elettorale per la Casa Bianca.

“Chiunque sia responsabile di così tante morti non dovrebbe rimanere a fare il presidente degli Stati Uniti d’America”.

Biden: “Trump non ha un piano”

L’attacco di Biden è avvenuto nel corso dell’ultimo faccia a faccia rigorosamente televisivo fra i due candidati. Un Faccia a faccia che prelude il voto cruciale di martedì 3 novembre prossimo, quando l’America deciderà fra il tycoon repubblicano in carica e lo sfidante democratico accreditato dai sondaggi.

Ovvio che il tema cruciale fosse Covid. Secondo Biden Trump non ha un piano chiaro per fronteggiare l’attacco del virus alla popolazione americana. E purtroppo i numeri sembrano dargli ragione: negli Usa la pandemia ha già fatto più di 230mila morti.

Sfida Trump-Biden, ultimo dibattito in tv

Biden ha poi incalzato il suo avversario, affermando che porrà fine “a tutto questo” e che Trump “crede di avere il controllo, ma noi stiamo per perdere altre 200mila persone”.

Il presidente repubblicano in carica ha replicato a muso duro. E lo ha fatto da un lato assumendosi “piena responsabilità”, dall’altro additando ancora una volta la Cina come causa prima ed assoluta della pandemia. “Questa malattia passerà, non avremo un inverno buio, ma dobbiamo proteggere i nostri anziani”. Poi lo scontro fra i due, che non è mai stato ‘sottile’ in questi mesi, è entrato nella fase della condanna dei rispettivi atteggiamenti personali nei confronti della minaccia Covid.

L’accusa a Joe: “Si è nascosto nello scantinato”

Nel corso della sfida Trump-Biden, con l’ultimo duello in tv il presidente ha affermato che l’America “non puo’ continuare a chiudersi in un sotterraneo come fa Joe”. Biden infatti era stato accusato di essersi nascosto nel ‘basement’, lo scantinato anti tornado così comune negli Usa, della sua casa in Delaware. “Presto arriverà il vaccino, i picchi spariranno e il virus andrà via”, ha detto Trump, che ha ribadito di essere “immune” dopo il suo ricovero per positività al virus.

Biden gli ha risposto ironicamente che invece così “la gente sta imparando a morire di Covid”.