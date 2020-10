La Francia si trova a vivere il picco più alto di contagi da sempre, un nuovo record che allerta la nazione intera

In Francia l’impennata dei contagi da Coronavirus è fuori controllo. Sono state registrati ben 42.032 contagi in sole 24 ore. Un numero che segna il record dall’inizio della pandemia per la Francia.La maggior parte dei posti letto nella nazione sono occupati da malati di Covid.

Francia, nuovo record di contagi Covid

Il presidente francese Emmanuel Macron in merito all’impennata dei contagi ha risposto a un gruppo di giornalisti: “È troppo presto per dire se ricorreremo a lockdown locali. Valuteremo ogni settimana l’efficacia delle misure prese. Almeno fino a inizio dicembre, avremo tutto quello che è stato annunciato dal governo. Queste misure, di certo, posso dirvelo già oggi, non saranno ridotte. Forse saranno rafforzate se non sono sufficientemente efficaci”.

Il presidente Macron ha specificato che non sarà per merito della fortuna che si potrà sconfiggere il Covid: “Non ci sbarazzeremo del virus soltanto per un colpo di fortuna, abbiamo visto che finora di fortuna non ne abbiamo avuta”. Se verrà debellato il virus sarà per merito del vaccino che “avremo questo virus almeno fino all’estate”. La Francia che ha attivato il coprifuoco in 54 dipartimenti e in Polinesia, per cui vige il divieto di mobilità dalle 21:00 alle 6:00, si trova in uno stato di emergenza.

Coronavirus Francia: le regioni più colpite

Public Health France ha stilato una sorta di classifica al fine di monitorare l’andamento dei contagi da Coronavirus. Al primo posto si trova il piccolissimo comune di Chambon-Feugerolles. In Île-de-France la situazione difficile la situazione nei reparti di terapia intensiva. Il coordinatore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Lariboisière, Bruno Megarbane, ha annunciato afferma che il 65% dei posti letto occupati nel suo reparto sono pazienti con forme acute di Coronavirus e che è in crescendo il numero dei pazienti che necessita di ventilazione.