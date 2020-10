Tragedia negli Stati Uniti: un 18enne viene colpito da un proiettile vagante e muore.

Un 18enne è morto dopo essere stato colpito da un proiettile mentre era intento a guardare il tramonto con la sua fidanza. Jason Kutt, questo il nome della vittima, è deceduto nella mattinata di lunedì 26 ottobre in Pennsylvania, Stati Uniti, dopo essere stato colpito al Nockamixon State Park due giorni prima.

Una vicenda drammatica sulla quale le autorità della contea di Bucks stanno cercando di fare chiarezza e per questo hanno diramato un appello rivolto ai cittadini per aiutarli a scoprire chi sia stato a sparare.

Colpito da un proiettile: morto 18enne

Stando al racconto fornito dalla fidanzata del 18enne, un uomo con una divisa da caccia arancione sarebbe stato visto scappare dopo la tragedia.

Il procuratore distrettuale della contea di Bucks, Matt Weintraub, ha così commentato la vicenda: “Verso le 17:15 del pomeriggio, Jason Kutt è stato colpito mentre era seduto con la sua ragazza a Old Ridge Road di fronte al lago al Nockamixon State Park, aspettando il tramonto. Mentre i due giovani erano seduti al parco – ha aggiunto – la ragazza ha sentito uno sparo e poi ha visto Jason cadere all’indietro”.

Al momento, per stessa ammissione del procuratore distrettuale, non ci sarebbero dei sospettati e non sarebbe ancora chiaro se qualcuno abbia commesso un crimine o se sia trattato di una sparatoria accidentale.

“Vogliamo andare in fondo a questa storia – ha detto Weintraub – Dobbiamo capire come è morto Jason Kutt e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per farlo. Era un ragazzino con tutta la vita davanti a sé – ha concluso – Non aveva nemici apparenti, non aveva fatto nulla di sbagliato, non aveva fatto nulla per incorrere nell’ira di qualcuno”.