l presidente francese Emmanuel Macron è pronto ad annunciare le nuove misure necessarie per contingentare l’epidemia fuori controllo del Coronavirus. La soluzione data l’entità dei contagi sarà un lockdown nazionale poiché la situazione è: “fuori controllo“.

Da giovedì sera scatterà il lockdown nazionale per la Francia per arginare il dilagare oramai “fuori controllo” dei contagi di Covid.

L’indiscrezione è stata diffusa dall’emittente francese BFM-TV alla vigilia del discorso alla nazione del presidente Macron, che ha incontrato i ministri del governo per dibattere della strategia difesa dall’ emergenza Coronavirus. Il primo ministro Jean Castex ha spiegato a un incontro con i leader sindacali e i rappresentanti dell’ opposizione che è necessario intervenire con un lockdown per tenere sotto controllo l’ondata dei contagi.

Intanto in Francia due terzi dei cittadini sono già soggetti al coprifuoco notturno, misura che non è servita per far calare la curva dei contagi arrivati a oltre 52mila casi.

Macron ritiene il lockdown l’unica misura al momento efficace per arginare il dilagare dell’epidemia. Sarà un lockdown diverso, in cui le scuole, a eccezione delle secondarie, e i servizi pubblici, resteranno attivi. “L’epidemia è fuori controllo”, ha dichiarato lo specialista in malattie infettive Gilles Pialoux dall’ospedale Tenon di Parigi nel corso di un intervista con BFM.

La richiesta di prendere misure più severe è partita proprio dai medici ospedalieri data la gravità della situazione.

Il presidente del consiglio scientifico istituito per l’emergenza Coronavirus, Jean-François Delfraissy, ha specificato: “Sapevamo che ci sarebbe stata una seconda ondata, ma siamo rimasti scioccati dalla brutalità di quello che è successo negli ultimi 10-15 giorni”.