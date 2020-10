Coprifuoco, chiusure, didattica a distanza: quali sono le restrizioni adottate dagli altri paesi per contrastare l'epidemia di coronavirus.

Da lunedì 26 ottobre 2020 in Italia entra in vigore il nuovo dpcm che inasprisce le misure anti coronavirus. Tra i principali provvedimenti vi sono la chiusura di palestre, piscine, teatri e cinema, la riduzione dell’orario di apertura di bar e ristoranti che potranno accogliere clienti soltanto dalle 5 alle 18.

In più alcune regioni hanno emanato ordinanze per inserire norme ancora più restrittive come coprifuoco o chiusura delle scuole superiori. Quali sono invece le restrizioni in vigore negli altri paesi colpiti dall’emergenza sanitaria?

Spagna

Alla luce dell’incremento dei contagi il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato un secondo stato d’emergenza a livello nazionale che durerà due settimane. In tutta la Spagna tranne che nelle Isola Canarie sarà in vigore un coprifuoco dalle 23 alle 6.

Le autorità locali potranno limitare l’ingresso e l’uscita dal loro territorio, comunità o aera minore con le dovute eccezioni legate a motivi sanitari o di lavoro. Sembrerebbe che stiano pensando a lockdown regionali Andalusia, Madrid e Castilla y León. Il governo ha inoltre imposto limiti anche alle riunioni: potranno essere presenti al massimo sei persone, a meno che non si tratti di conviventi.

Belgio

A partire da lunedì 26 ottobre anche in Belgio ci sarà un coprifuoco dalle 22 alle 6, in particolare a Bruxelles e in Vallonia.

Il governo ha inoltre disposto la chiusura di cinema, teatri, musei e centri culturali nonché l’obbligo per i negozi di chiudere alle 20. Unica eccezione i take-away che potranno rimanere aperti fino alle 22. Sia in Vallonia che a Bruxelles saranno inoltre chiuse le scuole superiori per le quali i docenti dovranno attivare la didattica a distanza. Vietate inoltre tutte le competizioni sportive, le gite scolastiche e i mercatini natalizi.

Francia

Anche il presidente Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo stato di emergenza sanitaria. Per quattro settimane, a partire da sabato 17 ottobre, è stato introdotto il coprifuoco tra le 21 e le 6 in nove centri urbani della Francia, vale a dire la regione dell’Île-de-France, dove si trova Parigi, e le aree di Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lione, Grenoble, Aix-Marsiglia e Montpellier. Il governo ha inoltre disposto la chiusura di teatri, ristoranti, cinema e bar.

Dato però che le misure non hanno sortito gli effetti sperati, il governo francese avrebbe intenzione di decretare il lockdown per un mese in tutto il paese. Si tratterebbe, secondo quanto riferito da un’emittente locale, di una chiusura più flessibile rispetto a quella della primavera scorsa. L’annuncio ufficiale da parte del presidente è previsto per le 20 di mercoledì 28 ottobre.

Germania

Anche in territorio tedesco la cancelliera Angela Merkel ha annunciato nuove restrizioni per ridurre la diffusione del coronavirus. In particolare sono previste limitazioni nei contatti nelle zone in cui il numero dei contagi supera i 35 casi alla settimana per 100.000 abitanti, e altre per le zone in cui si sono registrati almeno 50 nuovi contagi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tali provvedimenti riguardano la restrizione del numero di partecipanti agli eventi a 100 persone, l’introduzione di restrizioni di contatto negli spazi pubblici ad un massimo di 10 persone e la chiusura alle 23 per i ristoranti.

Anche qui però il governo starebbe pensando ad una sorta di lockdown light a partire dal 4 novembre. Si tratta di una proposta che la Merkel sottoporrà alla riunione con i governatori dei Land e che comporterebbe la chiusura di teatri, cinema, piscine, palestre, bar, ristoranti, discoteche, birrerie, club e fiere. Rimarrebbero invece aperte scuole, asili e parrucchieri, così come i negozi di vendita al dettaglio.

Galles

Da venerdì 23 ottobre fino al 9 novembre il Galles tornerà invece in lockdown. Oltre tre milioni di cittadini dovranno rimanere in casa per spostarsi solo per motivi sanitari, lavorativi o di necessità. Inoltre rimarranno chiuse, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, tutte le attività considerate non essenziali tra cui negozi, pub e hotel.