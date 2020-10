Notizie.it pubblica in esclusiva la foto del killer responsabile dell'attentato di Nizza: Brahim A. sarebbe passato da Lampedusa pochi giorni prima.

Si chiama Brahim A., è di origine tunisina e sarebbe arrivato in Europa passando per Lampedusa il killer di Nizza, responsabile della morte di tre persone nell’attentato del 29 ottobre. Due le vittime morte decapitate nella cattedrale. La terza, una donna, dopo essere stata ferita nella chiesa è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un bar dove ha pronunciato le parole: “Dite ai miei figli che li amo”.

Notizie.it pubblica in eslcusiva la foto dell’attentatore, fermato dalle forze dell’ordine.

A diffondere la notizia del passaggio del killer da Lampedusa è stato il deputato francese Eric Ciotti tramite un messaggio su Twitter.

L’assaillant de l’attentat de Nice est un tunisien arrivé il y a très peu de temps par Lampedusa. Avec la crise sanitaire et sécuritaire, plus aucune entrée ne doit être tolérée ! Suspendons toutes les procédures d’asile et la délivrance de visa depuis les pays à risque ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

Nel post il deputato chiede inoltre la sospensione immediata di tutte le procedure di asilo e di concessione del passaporto dai Paesi a rischio: “Con la crisi sanitaria e di sicurezza in corso, non deve più essere tollerato nessun ingresso“.