È ancora paura e sangue in Francia: dopo l’attentato di Nizza, un uomo ha attaccato nella mattinata di giovedì 29 ottobre dei poliziotti, ad Avignone.

L’attacco è avvenuto poco dopo l’attentato a Nizza, dove sono state uccise tre persone in un attacco nella basilica di Notre-Dame: ad Avignone la polizia ha ucciso un uomo armato di coltello che aveva tentato di attaccare i poliziotti che si trovavano per strada.

L’uomo, che è stato ucciso intorno alle 11.15, avrebbe gridato: “Allah Akbar” al momento dell’agguato.

1- Terror Attack at Cathedral in Nice, 3 dead (woman beheaded in church) 2- Attack in Avignon targeting Police 3- Guard at French Consulate in Jeddah #Saudi wounded in knife attack (AFP) https://t.co/6sD8c6ZwEE

Poco prima dell’attacco ad Avignone, l’Esagono si è trovato a piangere nuove vittime del terrorismo: nella cattedrale di Notre Dame di Nizza dove un uomo armato di coltello ha brutalmente aggredito e decapitato 3 persone.

Nella stessa tormentata mattina l’allarme arriva anche da Gedda, in Arabia Saudita, dove una guardia è stata ferita mentre era in servizio fuori dal consolato francese.

VIDEO: French police stand guard next to the basilica in central Nice where a man killed three people and wounded several others pic.twitter.com/gZt89GL0hm

