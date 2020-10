La fuga da Parigi prima dell'inizio del lockdown. La folla riempie le strade della capitale francese.

I contagi da Coronavirus sono in crescita, in tutto il mondo. La situazione diventa ogni giorno più allarmante, soprattutto in alcuni Paesi, e sono state prese delle misure molto drastiche. In Francia, Emmanuel Macron ha deciso di dare il via ad un nuovo lockdown, che durerà fino a dicembre: a Parigi in molti hanno deciso di darsi alla fuga prima dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni.

Fuga da Parigi prima del lockdown

Il lockdown in Francia inizierà la sera del 30 Ottobre, ma a Parigi le persone si sono riversate in strada, creando code lunghissime, per riuscire a scappare dalla città. Si tratta di ingorghi che hanno coinvolto 700 chilometri di strade nella regione dell’Ile-de-France. I media locali hanno raccontato che i parigini hanno deciso di fuggire dalla città, per trascorrere il lockdown nelle case di campagna.

Traffico e code si sono registrate anche a Lione e Bordeaux. Una vera e propria fuga improvvisa dalla città, per allontanarsi il prima possibile.

Le nuove restrizioni in Francia prevedono il divieto di uscire se non per lavori essenziali o motivi di salute. Emmanuel Macron, presidente, ha spiegato che si tratta di regole necessarie per contenere i contagi, in quanto il Paese sta rischiando di “essere sovraccaricato da una seconda ondata che senza dubbio sarà più pesante della prima“.

In Francia in un giorno si sono registrati casi pari a quelli di aprile, con 47.637 infezioni e 250 morti. La situazione sta letteralmente sfuggendo di mano, ma i parigini non hanno nessuna intenzione di trascorrere il lockdown in città e hanno bisogno di allontanarsi il prima possibile, per avere almeno un po’ di tranquillità.