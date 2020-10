Ragazza di 14 anni partorisce di nascosto e mette il bimbo in congelatore: aveva paura di dire ai genitori di essere incinta.

Una ragazza di 14 anni russa era terrorizzata dall’idea di comunicare in famiglia di essere incinta e per questo la giovane ha partorito di nascosto, riuscendo fino all’ultimo a tenere allo scuro di tutto i suoi genitori. Una volta nato, il bimbo è stato messo nel congelatore dalla ragazza nel vano tentativo di non far scoprite quanto accaduto.

Il corpo del neonato è stato trovato solo diverse ore dopo, congelato e privo di vita.

Partorisce di nascosto: il bimbo va in congelatore

Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordini russe, la scoperta è arrivata dopo che la 14enne ha avuto un malore per via del parto fatto di nascosto e la mamma ha chiamato l’ambulanza per condurla in ospedale.

In seguito la confessione della giovane e il ritrovamento del corpo del bambino.

Nessuno prima del parto pare si fosse accorto di nulla, né in famiglia né a scuola. Media locali riportano che la mamma l’avrebbe sentita urlare di notte, ma avrebbe pensato che potesse trattarsi di appendicite. Solo nel trasferimento in ospedale Anastasia, questo il nome della 14enne, avrebbe confessato ai paramedici del bambino, ma anche il tempestivo intervento della polizia non ha permesso di dare un’esito diverso a questa triste storia.

Il padre del neonato è un ragazzo di 16 anni con il quale la giovane avrebbe avuto un breve fidanzamento e che, dalle prime ricostruzioni, non sarebbe direttamente coinvolto nella vicenda della morte del bambino. La giovane è ora ricoverata in ospedale e presto dovrà rispondere dei gravi reati che gravano a suo carico.