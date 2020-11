Croazia, terremoto di magnitudo 4.8 sulla costa settentrionale

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato avvertito nella costa nord della Croazia intorno alle ore 14.15.

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato riscontrato nella costa settentrionale della Croazia. Le scosse sono state localizzate dall’INGV di Roma.

Terremoto in Croazia

È stato avvertito intorno alle ore 14.15 un terremoto di magnitudo ML 4.8 sulla costa settentrionale croata. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’INGV di Roma. Le scosse sarebbero state inoltre avvertite in varie zone di Italia da Nord a Sud. Si segnala in particolare la provincia di Trieste dove ci sarebbero state diverse segnalazioni, anche se molte altre sono state avvertite nella zona di Ancona, o ancora in Puglia.

Non si sarebbero tuttavia verificati danni a cose o persone. L’epicentro del terremoto sarebbe stato rilevato verso la Dalmazia e disterebbe in linea d’aria 200 km dalla zona di confine di Trieste.

Terremoto a Smirne

Solo pochi giorni fa, il 30 ottobre un terremoto di magnitudo 7.0 è stato avvertito tra la Turchia e la Grecia al largo dell’Isola di Samos.

L’impatto del sisma è stato a dir poco violento. Sono infatti crollati oltre una ventina di edifici con grandi disagi che si sarebbero poi registrati nei distretti di Bayrakli e Bornova. Oltre ai danni agli edifici sono risultate numerose vittime con un totale di oltre quattrocento feriti e dodici morti.