Melania Trump ha votato questa mattina alle 10 ora locale in Florida. A differenza dei membri dello staff, la first lady non indossava la mascherina.

Mancano ancora poche ore prima di sapere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente a sedere nello studio ovale della Casa Bianca. Tra i votanti ovviamente Melania Trump, che si è recata al seggio in Florida questa mattina alle ore 10.

Melania Trump vota senza mascherina

A contendersi la carica di capo di Stato Usa sono il presidente uscente Donald Trump, per il Partito Repubblicano, e lo sfidante democratico Joe Biden. Mancano poche ore prima di sapere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca e quasi sicuramente sarà necessario attendere il mattino del 4 novembre per sapere con relativa sicurezza chi sarà il vincitore.

Dopo essere risultata positiva al coronavirus, Melania Trump è finalmente guarita e ha votato questa mattina alle 10 ora locale a Palm Beach, in Florida.

Con un abito sbracciato con una fantasia beige, ha sorriso e salutato i giornalisti presenti a cui ha dichiarato di sentirsi “benissimo”. Alla domanda perché non abbia votato in anticipo come il marito ha quindi risposto: “È l’election day, volevo essere qui oggi per votare”. A destare particolare interesse, però, è il fatto che non avesse la mascherina. I membri dello staff della first lady, invece, indossavano gli appositi dispositivi di protezione.