“Un bell’esempio di solidarietà europea”: così il Ministro della Sanità belga Frank Vandenbroucke ha definito la scelta della Germania di accogliere pazienti Covid francesi e belgi.

Tre persone malate di Covid sono state trasferite nella mattinata del 3 novembre dal Belgio alla Germania in elicottero.

I tre pazienti sono partiti da Liegi per i due ospedali tedeschi di Bonn e Muenster, scrive Sebastian Fischer, portavoce della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell’Ue, su Twitter.

#EUSolidarity: Today, three patients with #COVID19 are transfered by helicopter from #Liège in #Belgium to hospitals in #Münster and #Bonn. We wish all patients a prompt recovery! Thanks to: @landnrw, @UK_Muenster and @UniklinikBonn. #StrongerTogether 🇪🇺🇧🇪🇩🇪 pic.twitter.com/L0ykk5ixZ4

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) November 3, 2020