USA, la foto di Ivanka Trump: il dettaglio non passa inosservato

Mancano ancora poche ore prima di sapere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente a sedere nello studio ovale della Casa Bianca. Nel frattempo c’è tensione nell’aria, con molti che non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli in una foto pubblicata da Ivanka Trump.

Ecco cosa è successo.

A contendersi la carica di capo di Stato Usa sono il presidente uscente Donald Trump, per il Partito Repubblicano, e lo sfidante democratico Joe Biden. Mancano poche ore prima di sapere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca e quasi sicuramente sarà necessario attendere il mattino del 4 novembre per sapere con relativa sicurezza chi sarà il vincitore.

Nel frattempo in molti non hanno potuto fare a meno di notare una foto postata su Twitter da Ivanka Trump.

La figlia di Donald Trump, infatti, ha voluto sostenere pubblicamente il padre in occasione della sfida contro Biden, invitando le persone a votarlo. Una foto che sembra essere scattata in ufficio, ma in realtà si tratta dell’aereo presidenziale, così come è facile capire dall’oblò alle spalle. Ma non solo, in molti si sono chiesti che cosa sia il dispositivo davanti a Trump, trattasi molto probabilmente di un vivavoce.

Wheels down in DC at 2:45 am on Election Day following @realDonaldTrump’s last rally of the 2020 campaign in Grand Rapids, Michigan.

No one works harder than our President and he left it all on the field!

VOTE for President Trump for four more years! pic.twitter.com/EyuyTm0zjd

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020