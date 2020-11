La bambina è morta dopo aver ingerito una capsula di un detergente, forse scambiata per un dolce.

Una bimba di appena due anni, Arietta-Grace Barnett, è morta dopo aver ingerito una capsula di un detergente per WC mentre si trovava in casa con la madre. La tragedia è andata in scena lo scorso 9 luglio a Southampton, in Inghilterra.

Sul caso è in corso un’inchiesta che sta animando l’opinione pubblica inglese. Stando a quanto emerso, la bimba sarebbe stata portata in ospedale dalla madre il 28 giugno, dopo aver iniziato a vomitare un liquido rosa acceso. Successivamente sarebbe però stata dimessa.

Bimba morta dopo avere ingerito pastiglia de WC

Quando si era sentita male, in casa era presente anche Lucy Cook, che però non ha visto materialmente la bambina ingerire il detergente e quindi non sapeva che problema avesse.

Quando si è presentata all’ospedale, infatti, non ha saputo dire cosa avesse ingerito la figlia. Il dottor Nicola Trevelyan, pediatra del Southampton General Hospital, ha dichiarato che i sanitari non sono riusciti a capire perché il vomito fosse di quel colore. Alla piccola venne così diagnosticata una gastroenterite. Successivamente, Arietta-Grace, dopo qualche giorno di ospedale, nonostante avesse ancora difficoltà a mangiare ed ingerire liquidi, era stata dimessa.

Il problema si è dunque ripresentato qualche settimana dopo, quando la bimba aveva iniziato a perdere sangue dal naso e a vomitare.

Inutile questa volta la corsa della madre in ospedale. Secondo il medico legale Rosamund Rhodes-Kemp, a causare il decesso sarebbe stata la capsula di un detergente per WC, scambiata probabilmente per un dolce dalla piccina.