La scena è sempre la stessa, ma cambia la città. Anche Londra, dopo i casi di Parigi e prima ancora Milano, ha avuto la sua fuga di massa prima dell’inizio del lockdown. La scorsa notte, una grande quantità di automobilisti ha tentato di andare via dalle capitale per evitare di rimanere bloccati lontani dalla propria città natale.

Da oggi, 5 novembre, in Inghilterra inizia una chiusura nazionale di quattro settimane contro il coronavirus voluta dal primo ministro Boris Johnson, che dunque alla fine ha accettato l’idea di proteggere i propri cittadini e rinunciare all’ipotesi, quanto mai bislacca, dell’immunità di gregge.

I’m sorry @hackneycouncil and @jonburkeUK but the impact on traffic from LTNs is not going to improve long term. This is 12-9 daily, and emergency vehicles DO get held up all the time. Less pollution, less cars, more walkers and bikers? I think not. What a thoughtless plan pic.twitter.com/anzYgnoaBc

— Parker Knox (@parkersknox) November 4, 2020