Elezioni in Usa: chiuse le operazioni di voto che decreteranno chi tra Trump e Biden sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Il risultato ufficiale è atteso nelle prossime ore. Intanto però la la polizia sta indagando su un presunto piano per attaccare il Pennsylvania Convention Center di Philadelphia, dove si sta effettuando il conteggio dei voti.

Lo riportano i media americani, precisando che un uomo armato è stato arrestato vicino all’edificio. Non è chiaro se l’arresto sia collegato al presunto piano.

L’allerta, come ha riportato il ‘New York Post’, è scattata dopo che la polizia è stata informata dell’arrivo di un gruppo di persone dalla Virginia a bordo di un Hummer. Questi risultano essere state arrestate all’interno di un ristorante vietnamita e gli agenti hanno sequestrato un’arma.

Si teme tuttavia che ci siano altri complici o emulatori pronti a compiere un attacco, sempre al Pennsylvania Convention Center.

Elezioni Usa

Tensione e caos hanno caratterizzato le elezioni USA 2020: in diverse città americane sono state organizzate delle proteste per chiedere elezioni eque sotto lo slogan “conta ogni voto“. I manifestanti protestano contro le azioni legali dei repubblicani per fermare il conteggio delle schede invocato da Trump.

La polizia ha anche arrestato 20 persone accusate di trasformare una manifestazione pacifica in aggressioni e atti di vandalismo.

“Non può essere tollerato e non sarà tollerato che vengano portate armi alle proteste pacifiche”, si legge in un tweet del New York City Police Department.