Olanda, influenza aviaria: abbattute 215mila galline

Il Paese è stato colpito dall'influenza aviaria e molte fattorie sono state immediatamente isolate.

L’Olanda è stata colpita dall’influenza aviaria e sono state abbattute circa 215mila galline, dopo che l’epidemia di uno dei ceppi più contagiosi è stata rilevata in una fattoria nel sud-est del Paese, come ha riportato il Ministero dell’Agricoltura locale.

“Abbiamo rivelato l’influenza aviaria in un allevamento di pollame specializzato in galline ovaiole” ha spiegato il ministero.

Influenza aviaria in Olanda

Tutto è accaduto a Puiflijk, a circa 20 chilometri a nord-ovest della città di Nijmegen, come hanno fatto sapere le autorità. “Molto probabilmente è un patogeno altamente contagioso della varietà H” è stato spiegato in una dichiarazione e al momento sono state abbattute 100.000 galline nella fattoria e 115.000 polli in una fattoria vicina.

Sono presenti sei allevamenti di pollame nel giro di 3 chilometri intorno alla fattoria di Puiflijk. Gli uccelli di questi allevamenti sono stati testati e alle 24 fattorie, nel raggio di 10 chilometri, è stato vietato il trasporto di pollame, uova, letame, lettiere e altri prodotti o animali. Tutti coloro che hanno degli uccelli, sia i privati che gli zoo, devono evitare che gli animali entrino in contatto con uccelli selvatici o escrementi.

Gli operatori sanitari, alla fine del mese di ottobre, hanno abbattuto 35.700 volatili in una terza fattoria ad Altforst, nelle vicinanze, dopo che è stata rilevata l’influenza aviaria. Il 23 ottobre il ministro dell’Agricoltura olandese Carola Schouten ha imposto un contenimento interno di prevenzione per gli allevamenti di pollame commerciali, visto che sono stati scoperti due cigni morti, che erano portatori della tipologia contagiosa di influenza aviaria H2N8.

Le nuove misure vanno a sommarsi a quelle per combattere la seconda ondata di Coronavirus, sempre più forte.