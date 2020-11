La lite ha avuto origine dopo che Shane Groves aveva insultato l'amico del fratello perché omosessuale.

Nel corso di un litigio con il fratello, Shane Groves, un giovane di 27 anni, ha preso a morsi il naso del congiunto così violentemente da staccargli la punta. L’episodio è accaduto presso un locale sito a Nottinghamshire, in Inghilterra, nel corso di una festa di compleanno.

La discussione ha avuto origine a cominciare da Shane. Il ragazzo aveva infatti insultato un amico del fratello, in quanto omosessuale. Shane è stato in seguito denunciato e arrestato. Il 27enne dovrà ora scontare una pena pari a due anni e un mese di carcere, così come imposto dalla Nottingham Crown Court.

Litiga col fratello e gli stacca il naso

Shane Groves ha preso violentemente a morsi il naso del fratello durante una discussione generatasi all’interno di un locale di Sutton-in-Ashfield, un sobborgo di Mansfield.

Shane ha inizialmente insultato un amico del fratello per la sua omosessualità. Offese, sembra, molto pesanti e imbarazzanti. Questo il motivo scatenante il furibondo litigio, in seguito degenerato. Il ventisettenne dovrà scontare oltre due anni di reclusione. Prima dell’alterco, il fratello aveva chiesto a Shane di smetterla con le offese nei confronti del suo amico.

L’intervento dei medici

Prima di mordere la punta del naso staccandogliela, Shane Groves ha lanciato una sedia contro il fratello.

Una volta giunti i soccorsi, il pezzo del naso si trovava a terra ed è stato recuperato. I medici del Queen’s Medical Center di Nottingham hanno fatto di tutto per riattaccare la parte di naso staccata alla povera vittima, ma non ci sono riusciti. Il fratello di Shane dovrà sottoporsi a un intervento di ricostruzione.