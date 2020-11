Usa, trovata morta studentessa al college a causa del Coronavirus

É stata ritrovata morta nella sua camera del college che frequentava, la studentessa americana Bethany Nesbitt. Ancora incredula e sotto choc la famiglia della ragazza.

Bethany Nesbitt, 20 anni, ragazza solare e prossima alla laurea, è stata ritrovata morta nella sua stanza presso il Grace College, nel Michigan.

Tutto è iniziato intorno al 20 Ottobre, quando Bethany, che soffriva di asma, ha manifestato i primi sintomi del Covid. Dopo aver effettuato il tampone ed essere risultato positivo al Coronavirus, la ragazza ha subito provveduto ad isolarsi nella sua stanza. Ma la malattia è stata più forte e nella giornata del 3 Novembre si è portata con sè Bethany, come si apprende da un tweet del fratello, che ne annuncia la scomparsa.

Our hearts are shattered. My sweet sister, Bethany, died as she slept in her dorm room Thursday night. She was 20. She was COVID-19 positive. The cause of death was a pulmonary embolism—the result of a blood clot—widely recognized as a common cause of death in COVID-19 patients. pic.twitter.com/w6ky17Ra8v

— Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) November 3, 2020