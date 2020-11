Prima di sposare in seconde nozze la moglie Jill nel 1977, Joe Biden aveva sposato nel 1966 Neilia. Ecco com’è morta.

Molto si è detto sulla moglie di Joe Biden Jill con la quale il neo Presidente degli Stati Uniti è sposato dal 1977 e da cui ha avuto la figlia Ashley. Tuttavia, non tutti sanno che prima di Jill Biden, il presidente Biden è stato sposato dal 1966 al 1972 con Neilia Hunter da cui ha avuto 3 figli.

Una storia quella di Neilia triste come poche e la cui vita è stata stroncata troppo presto, all’età di appena 30 anni. La prima moglie Neilia è morta in seguito ad un incidente stradale nel quale morì anche la figlia più piccola della coppia Naomi (detta Amy) di solo un anno. A bordo dell’auto si trovavano anche gli altri due figli di Biden Hunter e Beau, che sono tuttavia sopravvissuti. Anche la storia di Beau sarà legata ad un retroscena tragico in quanto il primogenito è deceduto all’età di 46 anni per un tumore al cervello nel 2015.

Biden, la morte della prima moglie

“Mentre io ero a Washington, mi è arrivata una telefonata. Mia moglie e tre bambini stavano andando a fare shopping di Natale e un camion merci li ha colpiti in pieno, uccidendo mia moglie e mia figlia”. Queste le parole del presidente neo-eletto degli Stati Uniti Joe Biden a proposito dell’incidente mortale durante il quale perse oltre che la moglie, anche la figlia più piccola Naomi di soli 13 mesi in quel lontano 1972.

All’epoca Joe Biden era stato appena eletto senatore del Delaware ed era ancora in attesa di entrare in carica. Una vita dunque la sua fatta di sacrifici e sofferenza, tra gli impegni di padre e quelli della carica politica allora appena iniziata. Ad ogni modo le memorie della prima moglie di Biden Neilia sono state tenute vive dalla seconda moglie Jill e della quale ne ha parlato nella sua autobiografia.