Per le strade di New York è esplosa la festa alla notizia dell'ufficialità di Biden alla Casa Bianca

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti e per le strade di New York esplode la festa. Tra clacson impazziti e caroselli per celebrare la vittoria del candidato democratico. Si tratta del più votato nella storia delle elezioni americane: secondo i pronostici alla fine dello spoglio avrà conquistato circa 80 milioni di voti.

Un risultato impressionante, sebbene non si possa parlare di blue wave dal momento che anche il presidente uscente ha incrementato i voti a proprio favore rispetto alle elezioni del 2016.

Joe Biden nuovo presidente, festa a New York

Nello stato New York, una volta passata da ufficiosa a ufficiale la notizia della vittoria del candidato del partito democratico Biden, è esplosa la festa. Uomini e donne sono scesi per le strade di della omonima città di New York per celebrare la storica vittoria.

Da molte ore, e probabilmente per tutta la notte, macchine e veicoli di ogni tipo sfrecceranno per le vie della Grande Mela celebrando, al ritmo dei clacson, la vittoria del loro beniamino.

A pochi minuti dalla notizia della vittoria in Pennsylvania, che permette a Biden di essere eletto ufficialmente senza aspettare i riconteggi di Georgia e Michigan, sono state queste le prime parole della nuova guida statunitense: “America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande paese.

Il lavoro sarà duro ma prometto che sarò il Presidente di tutti gli americani – sia chi mi ha votato sia chi non lo ha fatto. Non tradirò la fiducia che hai riposto in me“.

Non demorde per il momento il rivale Trump, che non concede la vittoria a Biden, affermando che le elezioni non sono ancora concluse. Da giorni denuncia infatti brogli e schede non contate.