Dorothy e Mark Wakefield sono morti lo scorso 7 novembre a poche ore di distanza.

Dorothy e Mark Wakefield erano madre e figlio. I due sono entrambi deceduti a causa del coronavirus lo stesso giorno, lo scorso 7 novembre, a poche ora di distanza. L’episodio è accaduto a Stoke, nel Regno Unito. La nipote dei due, Emily Murrell (Dorothy era sua nonna, mentre Mark lo zio) ha chiesto di prendere più seriamente la gravità della patologia che l’ha privata di due importanti membri della famiglia.

La ragazza ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: ““Molte persone pensano che il covid non sia reale o che se lo passi poi starai meglio. Quando mia nonna e mio zio sono andati in ospedale non pensavano che non sarebbero mai più tornati a casa. Certo, molte persone lo superano, ma non è sempre così. È così, così pericoloso”.

Il Covid-19 porta via madre e figlio

Il Covid-19 ha portato via madre e figlio lo stesso giorno, a poche ore di distanza.

Le due vittime sono Dorothy e Mark Wakefield, abitanti nella stessa strada a Stoke, cittadina del Regno Unito. La nipote dei due, la giovane Emily, ha sensibilizzato la società riguardo la letalità del virus, precisando: “Mark stava seguendo tutte le misure di distanziamento sociale, stava prendendo precauzioni”.

Il primo ad ammalarsi è stato Mark

La tragedia è iniziata quando Mark Wakefield, che si prendeva cura a tempo pieno della madre Dorothy, ha improvvisamente perso due sensi: il gusto e l’olfatto. Alla fine, l’uomo è stato portato in ospedale, a causa di alcune difficoltà respiratorie, assieme a Dorothy. Emily ha dichiarato che lo zio “tossiva così tanto e faticava a respirare, quindi ha chiamato l’ambulanza. La nonna non stava poi così male in quella fase, ma i paramedici hanno finito per portarla anche in ospedale”.

Ha poi aggiunto: “Entrambi hanno fatto dei test che hanno confermato la loro positività al virus …”.