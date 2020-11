Jeffrey Toobin, il giornalista statunitense che aveva praticato autoerotismo durante un video chiamata su Zoom con i colleghi, è stato licenziato dal settimanale New Yorker. A darne notizia è stato lo stesso cronista su Twitter: “Sono stato licenziato oggi dal New Yorker dopo 27 anni in redazione.

Amerò sempre la rivista, i miei colleghi mi mancheranno e non vedrò l’ora di leggere i loro articoli”. Una leggerezza sulla quale la rivista non è riuscita a passare sopra e che è costata il lavoro al noto giornalista.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.

— Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020