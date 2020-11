Una bambina di 3 anni è stata uccisa con una coltellata in seguito ad una lite tra i due genitori. Non è chiara la dinamica della vicenda.

L’ennesimo violento litigio tra due genitori, la figlia Estelle di appena 3 anni la cui vita è stata stroncata troppo presto a causa di una coltellata che uno dei due genitori le avrebbe inferto. Questo è ciò che è accaduto in Francia a Lozanne a Nord-Ovest da Lione.

Stando a quanto riportato da fonti della Polizia, l’ambiente familiare nel quale sarebbe vissuta la piccola Estelle di 3 anni sarebbe stato particolarmente teso.

I genitori infatti da litigavano da tempo, tanto che sarebbe stata annunciata una separazione. Ancora da chiarire come possa essere morta la bambina. Al momento al vaglio delle forze dell’ordine francesi. La prima ipotesi che vedrebbe la figlia colpita a coltellate dalla madre e la seconda che vedrebbe la madre e figlia vittima di soggetti terzi.

Lione, figlia uccisa con una coltellata

Una vita spezzata troppo presto quella della piccola Estelle che sarebbe stata uccisa da uno dei due genitori con una coltellata in seguito ad un litigio tra i due. Stando a quanto riportano fonti della polizia, non sarebbe la prima volta che la coppia litigava tanto che si sarebbe appreso che la piccola viveva in un ambiente familiare molto difficile. Sulla vicenda si è anche espresso a questo proposito il primo cittadino di Lozanne a Nord-Ovest di Lione dove la famiglia risiedeva che non a caso ha parlato di “violenta lite familiare”.

La dinamica dell’incidente non è tuttora chiara. Stando a quanto hanno riferito dei testimoni, la madre è stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Villefranche-sur-Saône, mentre il padre avrebbe chiesto rifugio con la bambina presso dei vicini. Nel frattempo la polizia francese è già al lavoro al fine di delineare cosa sia veramente accaduto nella vicenda.