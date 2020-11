È straziante la tragedia che ha colpito Corey Logan, pompiere di Miami, in Florida: martedì 10 novembre, durante un’uscita di emergenza con la sua squadra, ha scoperto che la moglie era morta nel rogo.

Dalla radio aveva appreso dai colleghi di un improvviso incendio in corso in un’abitazione della zona: arrivato sul posto, Corey ha subito capito che si trattava di casa sua. Poco dopo, la terribile notizia: c’era anche una vittima, sua moglie, morta tra le fiamme.

Il pompiere era impegnato con i colleghi in un altro intervento quando ha ricevuto una notifica di allarme dal sistema di sicurezza di casa sua.

Il video di sorveglianza mostrava un vicino che picchiava alla sua porta. Mentre si stava dirigendo sul posto, dalla radio ha appreso che in zona era in corso un incendio e da lì ha collegato che era la sua casa.

I colleghi che già erano sul posto gli hanno confermato che la moglie era morta tra le fiamme, nonostante i tentativi di fuga. La donna era disabile e malata ed è stata sorpresa dalle fiamme mentre era a letto, senza riuscire a dare l’allarme in tempo.

Non si sa ancora come sia divampato l’incendio: le indagini sono in corso. I colleghi del vigile del fuoco hanno deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi per Logan: in pochissimi giorni sono già stati raccolti oltre 60mila dollari.

We thank you for your patience and cooperation as we are focusing on supporting our firefighter and their family. If you’d like to help, you can donate to the GoFundMe page created to assist the Logan family: https://t.co/ebuJ3Z1CQY

— Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) (@MiamiDadeFire) November 11, 2020