La Ong spagnola Open Arms pubblica un video straziante di una madre che perde il figlio durante il naufragio.

«Ho perso il mio bambino»: queste sono le urla disperate della mamma del piccolo Joseph, morto nell’ultimo naufragio. Il video straziante pubblicato da Open Arms.

Il video straziante di Open Arms

La Ong spagnola Open Arms è l’unica nave umanitaria che in questo momento è impegnata nelle attività di ricerca e soccorso dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo Centrale.

La stessa ha deciso di pubblicare un video che mostra la disperazione di una mamma che ha perso il figlio durante il naufragio.

Queste le parole che accompagnano il filmato: “Ascoltate l’audio del naufragio che abbiamo vissuto ieri. Il pianto disperato di una madre alla ricerca del suo bambino di sei mesi, in mezzo al caos. Lo abbiamo recuperato dal mare in arresto respiratorio, portato a bordo, ma qualche ora dopo il suo corpicino non ha resistito.

Lei è la madre di Joseph“.

Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

Ella es la madre de Joseph💔 pic.twitter.com/mYzXLq1jxi — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

“Abbiamo riflettuto se fosse il caso di mostrare il grido del naufragio, il dolore e la disperazione. Abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere e perché si ponga fine a tutto questo subito”, spiega Open Arms.

La morte del piccolo Joseph

La salma di Joseph, bambino di sei mesi originario della Guinea rimasto vittima del naufragio che si è verificato ieri davanti alle coste della Libia, è stata portata a Lampedusa e adesso si trova all’obitorio dell’isola. I cadaveri recuperati finora sono sei.

Durante la notte, la Guardia costiera ha evacuato due donne salvate dalla Open Arms, una delle quali in gravidanza, e il neonato che purtroppo non ce l’ha fatta.

Altri tre migranti del gruppo che avevano urgente bisogno di ricovero sono stati trasferiti a Malta.