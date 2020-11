Elon Musk si sottopone a 4 tamponi Covid in un giorno.

Elon Musk, Ceo di Tesla, ha fatto 4 tamponi Covid in un giorno solo. I risultati: 2 positivi e 2 negativi. Racconta su Twitter la sua esperienza mettendo in dubbio la validità dei test. Ora attende l’esito di altri esami.

Il Ceo di Tesla Elon Musk ha annunciato tramite il suo profilo Twitter di essersi sottoposto giovedì 12 novembre a quattro test per il Covid: due sono risultati positivi, mentre gli altri due erano negativi.

Il miliardario, che ha esternato dubbi sulla reale pericolosità del Covid, ha messo in discussione la precisione dei test in quanto altre persone potrebbero riscontrare problemi simili. “Sta succedendo qualcosa di estremamente fasullo”, scrive, “stessa macchina, stesso test, stessa infermiera.

Antigene rapido test da BD ” (probabilmente riferendosi al test rapido dell’antigene di Becton Dickinson e Co).

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020