Sembrerebbe finita per Joe Biden. Anche la Georgia è stata conquistata. Con 306 grandi elettori Biden sarebbe di diritto presidente USA.

Per il presidente neo eletto Joe Biden potrebbe essere veramente finita. Con lo Stato della Georgia Biden raggiunge il numero di 306 grandi elettori contro i 232 ricevuti da Donald Trump. Ironia della sorte proprio 232 è stato anche il numero conquistato da Hillary Clinton contro il numero di 306 allora conquistato da Donald Trump.

Nel frattempo il Tycoon potrebbe non essere disposto a far cantare vittoria a Joe Biden pur negli avendo ultimi giorni mantenuto un sostanziale silenzio. Nonostante ciò Trump sarebbe sempre più isolato.

Biden conquista 306 grandi elettori

L’ultima conferma è finalmente arrivata. Con la conquista della Georgia, l’insediamento alla Casa Bianca per Biden dovrebbe essere finalmente una cosa certa. Ecco dunque che i grandi elettori raggiunti in totale da Biden sarebbero 306 contro i 232 conquistati da Trump.

Per pura coincidenza. 306 furono i grandi elettori conquistati da Trump nel 2016 mentre 232 furono quelli raggiunti da Hillary Clinton. Nonostante ciò Trump non sarebbe ancora disposto a far cantare vittoria Biden.

Conte chiama Biden

Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato nella serata del 13 novembre il neo presidente Joe Biden. Nel discorso sono stati toccati diversi punti cruciali. Non solo le congratulazioni a Biden e Kamala Harris, ma anche la volontà di lavorare insieme sulle grandi sfide di oggi a livello internazionale.

Infine lo staff dello stesso Biden ha reso noto che manterrà il massimo “impegno nel rafforzare le relazioni con l’Italia e a rivitalizzare la relazione transatlantica, anche attraverso la Nato e la UE”.