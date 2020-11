Mamma e figlia pilotano aereo di linea, finendo nella storia dell'aviazione. Una passione di famiglia: anche un altro figlio e il papà sono piloti.

La storia dell’aviazione si fa nei cieli: mamma e figlia pilotano aereo di linea, per la prima volta come duo. Suzy Garrett, 56 anni, e Donna Garrett, 26, lavorano per la SkyWest Airlines ma la passione è proprio di famiglia.

Infatti, anche papà Doug e suo figlio Mark sono piloti come loro.

Mamma e figlia pilotano aereo

Suzy Garrett, oltre ad aver ottenuto questo nuovo primato assieme alla figlia, è stata anche la prima donna assunta dalla SkyWest Airlines e fa volare aerei da oltre 30 anni. Il capitano ha parlato del suo grande amore per l’aviazione attraverso un post sul blog della compagnia aerea: “Amiamo il nostro lavoro, senza dubbio.

Una passione così non si vede tutti i giorni!”, ha scritto Suzy, “Nessuno dei miei figli ha mai pensato di diventare pilota, ma quando si sono guardati intorno per cercare lavoro, hanno preferito fare ciò che facciamo io e mio marito, visto quanto siamo felici nel farlo”.

Un lavoro entusiasmante

La figlia di Suzy, Donna, è infatti felicissima di ciò che fa per vivere: “Questa professione mi ha permesso di vedere il mondo e vivere la vita dei miei genitori”.

Spesso pubblica foto dei suoi viaggi sul suo profilo Instagram, che conta oltre 35mila followers. “Sono molto grata di avere un lavoro del genere. I turni di lavoro sono flessibili e questo è un vantaggio, soprattutto quando si ha una famiglia”, ha raccontato entusiasta Suzy Garrett,“Si guadagna bene e non ci si stressa troppo, con la possibilità di fare carriera e viaggiare continuamente”.