Una bimba di 2 mesi è morta a causa di iniezioni di eroina su tutto il corpo: arrestati madre, nonna e compagno di quest'ultima.

Tragedia in Texas, dove una bimba di due mesi è morta per overdose di eroina: i medici, che hanno provato in tutti i modi a salvarla, hanno trovato segni di iniezioni su tutto il corpo. Ad effettuarle sarebbero stati i parenti più stretti: la Polizia ha infatti arrestato la madre, la nonna e il fidanzato di quest’ultima.

Bimba morta per overdose di eroina

A trovare il corpo della piccola priva di sensi erano stati i poliziotti statunitensi che l’avevano subito portata al Cook’s Children’s Medical Center di Fort Worth. Lo staff medico ha scoperto che sulle gambe, sulle braccia e perfino in testa erano presenti segni di iniezioni e che nel suo sangue circolava eroina. Inutile purtroppo ogni tentativo di salvarla: Brixlee Marie Lee, questo il nome della vittima, è morta in pochi giorni.

Secondo quanto riportano alcuni media, gli agenti avrebbero perquisito la casa dove la piccola viveva insieme alla madre e alla nonna. Qui vi avrebbero trovato grosse quantità di droga, da eroina a marijuana e metanfetamina, e strumenti utili al suo consumo. Si è inoltre scoperto che la madre, che aveva partorito in casa a fine agosto, non avrebbe mai sottoposto la figlia ad alcun trattamento medico.

Motivo per cui la Polizia l’ha arrestata per lesioni gravi su minori.

Stessa accusa anche nei confronti della nonna materna, Christin Bradley (37 anni) e del suo compagno Dustin Smock (34 anni). Per il momento non è ancora chiaro chi abbia effettuato le iniezioni sulla bimba portandola alla morte. Intanto la madre e il fidanzato della nonna si trovano nella prigione di Tom Green, mentre la 37enne è stata rilasciata su cauzione.