Il piccione viaggiatore New Kim è stato venduto all'asta per la cifra record di 1,6 milioni di euro. L'acquirente è un uomo di nazionalità cinese.

Asta da record in Belgio, dove il piccione viaggiatore New Kim è stato venduto per la cifra record di 1,6 milioni di euro, battendo il precedente primato di 1,25 milioni che apparteneva ad Armando, volatile della stessa specie venduto nel 2019.

In quest’occasione la base d’asta per New Kim partiva dalla cifra di appena 200 euro, ma due diversi compratori cinesi hanno rilanciato fino all’ultimo il prezzo fino a che uno di loro non se lo è aggiudicato per oltre un milione e mezzo di euro.