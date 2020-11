Usa, Trump: "I miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere i risultati"

Usa, Donald Trump ha scritto su Twitter che i sui investigatori hanno “Trovato abbastanza voti illegali da ribaltare l’esito delle urne”.

Usa, Trump: “Trovati abbastanza voti illegali”

Il tycoon su Twitter non perde un colpo: “Tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto“.

Ancora: “Perché Joe Biden sta formando rapidamente la sua amministrazione quando i miei investigatori hanno trovato centinaia di migliaia di voti illegali sufficienti a capovolgere” i risultati “in almeno quattro Stati, e quindi a vincere le elezioni?”.

Il presidente americano in carica, Donald Trump, chiede integrità e giustizia a suon di Tweet: “legislatori e i tribunali abbiano il coraggio di fare quello che va fatto per mantenere l’integrità delle elezioni”.

Ancora: “È tutto una continuazione della caccia alle streghe senza fine. Il giudice Brann, che non ci permetterebbe nemmeno di presentare il nostro caso o le prove, è un prodotto del senatore Pat “No Tariffs” Toomey della Pennsylvania, nessun mio amico, e Obama – Non c’è da stupirsi. 900.000 voti fraudolenti!”.

Trump non perde un colpo e prosegue con i suoi Tweet: “Non posso accettare i risultati di un’elezione con centinaia di migliaia di voti fraudolenti, sufficienti per capovolgere facilmente le elezioni.

Sei solo infelice che io porti le truppe a casa dove appartengono!”.