Chi è Antony Blinken, che i principali media americani danno per certo come il futuro Segretario di Stato degli Stati Uniti.

L’ufficialità arriverà martedì 24 novembre ma ormai tutti i principali media americani danno praticamente per certo che il prossimo Segretario di Stato degli Stati Uniti sarà Antony Blinken.

Antony Blinken chi è il prossimo Segretario degli Stati Uniti

Così come il suo apporto è stato molto importante durante la campagna elettorale di Joe Biden – sempre al suo fianco in tutte le decisioni più importanti – il suo ruolo sarà fondamentale nella futura politica estera degli Stati Uniti che devono rilanciare la propria immagine internazionale.

La sua carriera politica

Antony Blinken – 58 anni e una vaga somiglianza con Jim Carrey che ha già scatenato i primi meme sui social – si è laureato ad Harward e ha iniziato il suo percorso politico raccogliendo fondi per la campagna elettorale Michael Dukais verso la fine degli anni Ottanta. Tra le esperienze principali spiccano la sua carriera al Dipartimento di Stato dell’amministrazione di Bill Clinton e il suo ruolo di vicesegretario di Stato tra il 2015 e il 2017 quando il dicastero era guidato da John Kerry.

Come ha scritto egli stesso nel suo profilo twitter risulta anche co-fondatore della società WestExec Advisors.

La nomina di martedì

Martedì il presidente-eletto nominerà anche il suo consigliere alla sicurezza nazionale e l’ambasciatore americano all’Onu. Da quanto riportano i media americani, Jake Sullivan sarebbe stato scelto per il ruolo di consigliere, mentre Linda Thomas-Greenfield è in corsa come ambasciatrice all’Onu.