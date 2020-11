Due vittime e diversi feriti durante l'accoltellamento in una chiesa a San Jose, California, Usa.

È grave l’accoltellamento avvenuto nella notte di domenica 22 novembre negli Stati Uniti, in una chiesa in California, a San Jose. Si contano almeno due morti e diverse persone sono state gravemente ferite.

Diverse persone sono state accoltellate alla Grace Baptist Church nella città di San Jose, California, non distante dal campus della San José State University.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni trapelate dalla polizia e il sindaco Sam Liccardo, sarebbero almeno due le vittime e tante le persone rimaste “gravemente ferite” .

#UPDATE: Two dead in stabbing at #Church in San Jose, #California. The stabbing happened at Grace Baptist Church in San Jose, where police said on Twitter that no services were taking place.pic.twitter.com/dMfet5lBNV — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020

Gli agenti della polizia sono arrivati sul posto intorno alle 20.45.

“I nostri pensieri vanno alle famiglie dei due membri della comunità che hanno subito ferite da taglio mortali nell’attacco alla Grace Baptist Church”, ha twittato il sindaco Liccardo.

Per il momento, la polizia non ha confermato alcun arresto per l’attacco. A quanto si apprende, nella chiesa teatro dell’accoltellamento non era in corso alcuna funzione, ma c’erano dei senzatetto che si erano riparati dal freddo. Su Twitter, la polizia ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi alla zona dell’attacco.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

