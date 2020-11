Adolescente della Carolina del Nord muore durante un incidente di caccia: aveva solo 17 anni.

Morte tragica per un cacciatore 17enne della Carolina del Nord: cade dalla cima del piedistallo sul quale si trovava e resta impalato sulla canna del suo fucile. Non ce l’ha fatta.

Morte atroce per un cacciatore 17enne

Si tratta di Justin Lee Smith, 17 anni, di Supply, North Carolina.

Il giovane è morto sabato 21 novembre in un incidente di caccia: il supporto in legno sul quale si trovava si è spostato causando la caduta del giovane, il quale è restato impalato sulla canna del suo fucile.

I dettagli della tragedia

A riferire le dinamiche dell’incidente è stato Mack Wilemon, coroner della contea di Tishomingo, all’emittente WTVA. La tragedia è avvenuta nella parte nord-occidentale della contea. Il coroner ha spiegato che il piedistallo sul quale il ragazzo si trovava, si è girato da un lato, facendolo cadere da un’altezza di circa 3 metri.

Secondo Wilemon, il ragazzo è stato trafitto al petto dalla canna del proprio fucile. Nonostante abbia tentato di chiamare il 911 sul suo cellulare, Justin è morto poco dopo. Non è chiaro se fosse andato a caccia da solo, ma lo era nel momento dell’incidente.

Raccolta fondi per il funerale

È stata creata una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il funerale di Justin: “Grazie a chiunque aiuti Jackie e Jamie con i fondi per il funerale di Justin.

Non è mai facile perdere qualcuno, ma perderlo così giovane è devastante”. La pagina scrive ancora: “A causa di un recente cambio di lavoro è stata disattivata la polizza di assicurazione sulla vita che avrebbe coperto le spese funerarie. La famiglia ti ringrazia ancora per l’aiuto e le preghiere”.