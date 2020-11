Matilde, la cagnetta incinta che ha salvato 4 anziani da un incendio

Matilde, la cagnetta eroe, che ha messo repentaglio la propria vita, anche se in dolce attesa, per salvare la vita di quattro anziani.

Ci sono notizie che quando le leggi ti scaldano il cuore e ti ricordano che, nonostante i tempi difficili, alle volte incomprensibili per alcuni di noi, qualcosa di buono c’è ancora. La storia che arriva dalla Russia, e precisamente da Tosno, è una di queste, e la protagonista è Matilde, un cane eroe.

Matilde, la cagnetta incinta, salva 4 anziani da un incendio

Matilde, questo il nome della protagonista, è una femmina di cane incinta, la quale ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di 4 anziani, ospiti di un ospizio privato a Tosno cittadina a circa 50 chilometri a sud di San Pietroburgo, in Russia, da un incendio che si era sviluppato.

La cagnetta, che viveva all’interno della struttura, ha abbaiato per avvisare il suo proprietario del pericolo dato dall’incendio che si era sviluppato, salvo poi svenire a causa dell’inalazione di monossido di carbonio, e riportare terribili ustioni su tutto il corpo.

Grazie a lei, i quattro anziani che vivevano nella struttura sono riusciti a salvarsi.

Matilde intanto, ha ricevuto le prime cure dai volontari di un rifugio per animali a San Pietroburgo, che hanno constatato ustioni sul muso, sul collo e sull’addome.

É stata visitata anche dallo specialista veterinario per verificare la salute dei cagnolini che porta in grembo, il quale ha dichiarato: -“Per fortuna sono tutti vivi e si stanno sviluppando bene anche se per ora non è possibile sapere quanti ne stia davvero aspettando”.

Se riuscirà a sopravvivere alle gravi ustioni, non potrà comunque allattare i piccoli a causa delle ferite riportate.