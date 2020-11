Il governo di Victor Orban avrebbe deciso di dedicare orari speciali per la spesa degli ultrasessantacinquenni

Per contrastare l’epidemia di Covid, l’Ungheria ha deciso di proibire l’ingresso agli anziani nei negozi dopo le 11 di mattina. La notizia è stata riferita dall’agenzia di stampa Mti. Il governo di Victor Orban avrebbe deciso di dedicare orari speciali per la spesa degli ultrasessantacinquenni.

Questo per tutelarli dalla pandemia di Coronavirus. Gli over 65 potranno entrare nei negozi dalle 9 alle 11 nei giorni feriali e dalle 8 alle 10 nel fine settimana. Per tutti gli altri clienti, invece, vi sarà un divieto di ingresso nei suddetti orari in negozi di prodotti alimentari, farmacie e simili. In ogni caso gli anziani potranno uscire di casa a qualsiasi orario.

Covid, l’Ungheria istituisce orari di spesa per anziani

L’iniziativa ungherese era stata proposta più volte da molti esponenti politici anche in Italia. Tuttavia avevano fatto scalpore soprattutto le parole del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. In un post pubblicato su Twitter aveva a definito gli anziani morti di Covid: “Non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Nonostante una successiva rettifica dello staff del presidente, il post aveva ugualmente suscitato un vespaio di polemiche per la poca sensibilità mostrata nei confronti delle persone decedute.

All’interno del tweet, il presidente ligure aveva dichiarato: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”.