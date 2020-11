Dopo settimane dalle elezioni Usa 2020 (settimane caratterizzate da pesanti accuse di frode e brogli), il presidente uscente, Donald Trump, ammette la propria sconfitta in favore di Joe Biden e avvia dunque la fase di transizione con il nuovo inquilino della Casa Bianca.

Su Twitter il tycoon ha scritto: “Ho dato ordine alla General Service Administration e al mio team di avviare i protocolli”. Dice di farlo nell’interesse del paese, ma allo stesso tempo promette che continuerà con la sua battaglia per far luce sui presunti conteggi errati nelle ultime elezioni.



Trump ha giustificato il via libera alla transizione spiegando che la repubblicana Emily Murphy, capo della Gsa, che finora ha tenuto in stand-by la certificazione, sarebbe stata “tormentata, minacciata, molestata e non voglio che accada niente a lei e ai suoi dipendenti”. La realtà è però che, anche contando di nuovo i voti, l’ormai ex presidente Usa risulta sconfitto e l’ultimo esempio in tal senso è arrivato nella serata di ieri, 23 novembre, dal Michigan.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

