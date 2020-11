Il monolite misterioso nel deserto dello Utah

Nel deserto dello Utah, è apparso in pieno stile Kubrick, un monolite misterioso, e le teorie sulla sua origine si sprecano: alieno o terrestre?

Cose dell’altro mondo, verrebbe da dire. In verità le citazioni prese da film di fantascienza, in questo caso si sprecano. Non capita infatti tutti i giorni di vedere un monolite spuntare dal deserto, nel caso specifico, dello Utah.

Un monolite nel deserto dello Utah in stile Kubrick

Il monolite in questione, in metallo lucente, alto tre metri, è stato avvistato nel deserto dello Utah vicino ad un canyon, ben conficcato nel terreno. La scoperta è stata fatta dal pilota di un elicottero, Bret Hutchings, che stava sorvolando la zona per conto della Division of Wildlife Resources, per monitorare le pecore bighorn nella zona.

Come dichiarato dallo stesso Hutchings, è riuscito ad avvistare il monolite perchè colpito dal suo riflesso, in zona desertica. Una volta sceso a terra per controllare, ha notato l’oggetto in questione, che gli ha riportato alla mente il film di Kubrick “2001: Odissea nello spazio”. Nel film infatti, era presente un monolite, sempre in territorio desertico, attorniato da un branco di scimmie che cercavano di capire cosa fosse.

In questo caso però, nonostante le teorie più disparate che sono state ipotizzate, compresa la classica interferenza aliena, il monolite non avrebbe, a detta della Division of Wildlife Resources, niente di riconducibile agli alieni o a qualche fenomeno paranormale. Più banalmente si tratterebbe di un’installazione artistica, che riprende la famosa scena del film di Kubrick.

In ogni caso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha tenuto a precisare che è “illegale installare strutture senza autorizzazione su terreni pubblici, non importa da quale pianeta vieni”.