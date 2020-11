La Scozia è la prima nazione al mondo ad aver approvato definitivamente un provvedimento che renda gli assorbenti e i tamponi gratis per tutte le donne. Si chiama Period Products Scotland Bill e ha ricevuto l’approvazione definitiva all’unanimità dopo il primo passaggio in Parlamento a febbraio.

Si tratta della conclusione di una campagna durata 4 anni e guidata dalla parlamentare scozzese laburista Monica Lennon.

Mentre in Italia il Parlamento ha discusso sull’eventuale introduzione della tampon tax, ovvero un provvedimento volto a ridurre l’Iva sugli assorbenti e sui tamponi compostabili dal 22% al 5%, altri Paesi vagliano norme storiche. Con questo provvedimento, infatti, la Scozia diventa la prima nazione al mondo ad approvare una legge che rende gli assorbenti e i tamponi gratuiti per tutte le donne.

Prima di questo provvedimento, infatti, le idee sul tavolo prevedevano un taglio dell’imposta sul valore aggiunto oppure delle possibili agevolazioni fiscali.

Ci si avvicina dunque alla parità di genere e la Scozia si tinge di rosa: erano stati 112 i voti a favore del provvedimento nel primo passaggio dell’iter parlamentare, 9 i contrari e 1 astenuto. La campagna #freeproductperiod promossa da Monica Lennon, autrice della legge, sembra aver dato i suoi frutti.

“Questi non sono beni di lusso, ma prodotti essenziali. Stiamo facendo un cambiamento culturale”, ha dichiarato Lennon all’agenzia Reuters.

Thank you to everyone at @CWUnews @cwu_scotland for your commitment to #freeperiodproducts – the poster still has pride of place in my parliamentary office ✊https://t.co/33FlgdkfM2 https://t.co/YNAZWqX1SU

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) February 25, 2020