Australia, uomo accoltellato nel tentativo di difendere la sua fidanzata da uno stupro. Cam Smith, carpentiere di 26 anni, ha ricevuto coltellate al petto durante una colluttazione con una gang, fuori dalla stazione di Seaford, nella zona Sud Est di Melbourne.

La tragedia è avvenuta di fronte ad alcuni testimoni, che hanno affermato che la vittima è stata pugnalata con una bottiglia rotta. La Polizia è accorsa sul posto intorno alle ore 19 di mercoledì 25 novembre 2020, assieme ai soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: dopo circa 10 minuti di tentativi per rianimarlo, la dichiarazione del decesso.

Le parole del padre

Secondo la testimonianza del padre, Mike Smith, la coppia si trovava in zona per prendere la cena d’asporto quando la ragazza di Cam è stata aggredita da una gang composta da 3 uomini e una donna.

“Era un duro lavoratore, aveva un cuore d’oro e avrebbe aiutato chiunque in qualsiasi momento. Era un figlio fantastico, amava correre sulle lunghe distanze”, ha dichiarato il padre alle emittenti locali.

Alla ricerca dei carnefici

Gli investigatori sono ora alla ricerca dei colpevoli, hanno promesso che non ci vorrà molto per trovarli ma per il momento non ci sono stati arresti. La terribile aggressione è avvenuto poche ore dopo che Sonya Kilkenny, membro del Parlamento laburista australiano, aveva sostenuto un incontro con la Polizia per discutere dei recenti avvenimenti proprio sul molo di Seaford e la relativa spiaggia, nei pressi della stazione.